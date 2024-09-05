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У сукні з пишним декольте і високим розрізом: італійська акторка в ефектному луку позувала на кінофестивалі

У сукні з пишним декольте і високим розрізом: італійська акторка в ефектному луку позувала на кінофестивалі

Денізе Капецца / Фото: Associated Press

Денізе Капецца одягла на червону доріжку гарну білу сукню.

Італійська акторка Денізе Капецца відвідала Венеційський кінофестиваль, де привернула до себе увагу красивим аутфітом.

Дівчина з'явилася на червоній доріжці у білій сукні максі без бретельок, пишним декольте з драпуванням, баскою зі срібними вставками і високим розрізом.

Денізе Капецца / © Associated Press
Денізе Капецца / Фото: Associated Press

Образ Денізе доповнила босоніжками кольору металік із ремінцями і на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками, молочний довгий манікюр, прикрасила шию діамантовим кольє, вуха – лаконічними сережками з діамантами, а пальці – каблучкою із цього комплекту.

Денізе Капецца / © Associated Press
Денізе Капецца / Фото: Associated Press

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