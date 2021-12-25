У сукні з пишними рукавами та великими ґудзиками: Катерина Кухар на "Лізі сміху"

У сукні з пишними рукавами та великими ґудзиками: Катерина Кухар на "Лізі сміху"

Балерина взяла участь у зніманнях гумористичної телепередачі, яка вже вийшла на екрани.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram знімки з гумористичної телепередачі "Ліга сміху", в якій вона взяла участь. Балерина була членом суддівської команди. Випуск уже вийшов на "1+1".

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

На зніманнях вона постала у ніжному аутфіті. На Каті була світло-блакитна сукня з пишними рукавами, великими різнокольоровими ґудзиками та рюшами на подолі.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Образ Кухар доповнила зачіскою з укладанням назад, макіяжем з акцентом на очах та довгими сережками.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

"Цього чарівного передріздвяного вечора ми увірвемося у ваше життя веселою компанією!.. Буде весело, зворушливо і з любові", — підписала світлини балерина.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

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