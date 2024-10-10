У сукні з пишною спідницею: Нікі Гілтон в елегантному вбранні сяяла на червоній доріжці

Зазвичай вона носить гламурніші сукні, але для вечора балету одягла однотонне вбрання.
Молодша сестра Періс Гілтон – Нікі – відвідала гламурний світський захід – осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету. Для червоної доріжки вона обрала однотонну чорну сукню від бренду Oscar de la Renta.
Це вбрання-бюстьє фасону русалка — сукня мала дуже пишну спідницю зі складками і шлейфом. Принтів та декору на вбранні не було.
Образ Нікі доповнила діамантовими прикрасами, лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, а також яскравим вечірнім макіяжем. Вигляд світська левиця і мільйонерка мала дуже гламурний та елегантний.
Її вихід у світ відбувся наступного дня після появи на церемонії "Жінка року", де Нікі продемонструвала гламурну сукню від бренду Rebecca Vallance-Gasan.
Читайте також:
- У жовтій сукні з принтом: мільйонерка Нікі Гілтон сама сходила за коктейлем
- У пітоновій сукні та з пантерою на пальці: Нікі Гілтон із чоловіком сходила на вечірку
- У білій сукні та чорних колготках: Нікі Гілтон з'явилася серед гостей показу Marc Jacobs