У сукні з пишною спідницею: Нікі Гілтон в елегантному вбранні сяяла на червоній доріжці

Зазвичай вона носить гламурніші сукні, але для вечора балету одягла однотонне вбрання.

Молодша сестра Періс Гілтон – Нікі – відвідала гламурний світський захід – осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету. Для червоної доріжки вона обрала однотонну чорну сукню від бренду Oscar de la Renta.

Це вбрання-бюстьє фасону русалка — сукня мала дуже пишну спідницю зі складками і шлейфом. Принтів та декору на вбранні не було.

Образ Нікі доповнила діамантовими прикрасами, лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, а також яскравим вечірнім макіяжем. Вигляд світська левиця і мільйонерка мала дуже гламурний та елегантний.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Її вихід у світ відбувся наступного дня після появи на церемонії "Жінка року", де Нікі продемонструвала гламурну сукню від бренду Rebecca Vallance-Gasan.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

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