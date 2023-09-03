У сукні з пишною спідницею: розкішна Сідні Свіні на показі Джорджіо Армані у Венеції

Молода акторка все ж таки прилетіла до Італії, але з'явилася на грандіозному модному шоу, а не на червоній доріжці кінофестивалю.

25-річна американська акторка Сідні Суїні, яка прославилася ролями в гучних серіалах "Мили ошуканки", "Ейфорія" та "Білий лотос", приголомшила своїм розкішним вбранням, яке обрала на захід в Італії. Акторка завітала на презентацію колекції 89-річного Джорджіо Армані One Night Only, яку той показав на Венеційському кінофестивалі.

Показ став одою дизайнера цього старовинного міста, його історії та моди, а також зібрав безліч зірок, які відмовилися виходити на червону доріжку Венеційського кінофестивалю через страйк.

Сідні з'явилася перед камерами у розкішній чорній сукні з атласною пишною спідницею та ліфом з круглими хитромудрими аплікаціями та вишивкою бісером.

Також сукня мала широкий атласний пояс, який підкреслював її талію, елегантне драпування на стегнах, яке перетікало в довгі рукави і з'єднувало їх зі спідницею. Свій елегантний образ акторка доповнила діамантовими прикрасами, макіяжем та укладанням.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

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