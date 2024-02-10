У сукні з пишною спідницею: схудла Ребел Вілсон вийшла на червону доріжку зі своєю нареченою

Жінки мали просто надзвичайний вигляд.
Комедійна акторка Ребел Вілсон відвідала захід в Австралії – церемонію вручення нагород Aacta Awards. На червону доріжку 43-річна жінка вийшла у довгій чорній сукні А-силуету, яка чудово пыдкреслювала її фігуру, адже Ребел схудла на 35 кілограмів.
У її вбрання були рукави три чверті та V-подібне декольте, а ось талію прикрашав елегантний шовковий пояс. А ось що стосується спідниці, то вона складалася з воланів та пір'я.
Завершували вбрання акторки гарне укладання з макіяж, а також коричнева сумка в руці й кольє на шиї, яке нагадувало за дизайном прикраси з фільму "Титанік".
На червону доріжку Ребел вийшла зі своєю коханою Рамоною Агрума, яка вибрала вбрання розкішного коричневого кольору, зробленого у романтичному дизайні. У сукні були рюші та глибоке декольте.
Нагадаємо, що пара заручилася в Діснейленді. Романтичними знімками Ребел поділилася з шанувальниками Instagram.
А ось серед гостей та номінантів церемонії Aacta Awards була ще одна австралійська суперзірка - акторка Марго Роббі. Вона прийшла на захід у гламурній сукні від бренду Vivienne Westwood зі стразами та декольте.
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