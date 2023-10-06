У сукні з пишною спідницею та бантом у волоссі: Сара Джесіка Паркер відвідала галавечір у Нью-Йорку

Образ вона урізноманітнила туфлями різного кольору та гламурною сумкою.
У Нью-Йорку в театрі Девіда Х. Коха відбувся щорічний галавечір New York City Ballet 2023, який цього року відзначає 75 років. Серед гостей заходу була зірка "Сексу і міста" Сара Джессіка Паркер.
На червоній доріжці акторка з'явилася з чоловіком Метью Бродеріком, а також підтримала балетну тематику заходу й одягла чорну сукню міді з пишною спідницею.
Вьрання Паркер було від Carolina Herrera, мало опущену лінію плеча, вирізи спереду та рукави три чверті. Образ акторка доповнила великим чорним бантом у волоссі та гламурною сумкою з короткими ручками.
Також вона одягла босоніжки різних кольорів із пряжками від власного бренду взуття SJP.
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