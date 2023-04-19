Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з пишною спідницею та квітами: Шерон Стоун у яскравому образі прийшла на популярне шоу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1006
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з пишною спідницею та квітами: Шерон Стоун у яскравому образі прийшла на популярне шоу

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Це був надзвичайний образ в улюбленому гламурному стилі кінодіви.

65-річна акторка Шерон Стоун продемонструвала красивий образ — сукню міді з дуже пишною спідницею від бренду Tony Ward. Вона була виконана у дуже яскравому червоному відтінку та на одне плече. Також сукня мала багато складок, вирізи на талії, а бретелька та поділ спідниці прикрашали великі квіти.

У цьому образі акторка відвідала The Late Late Show, ведучим якого від 2014 року був Джеймс Корден. Після стільки років роботи у програмі ведучий вирішив її покинути, останній епізод за його участю вийде в ефір 27 квітня 2023 року.

Шерон прийшла цього разу на програму, щоб попрощатися з коміком, а також трохи розповіла про себе, зокрема про свою виставку картин.

Читайте також:

Який секрет сексуальності Шерон Стоун та які нові таємниці свого життя зірка відкрила світу

Який секрет сексуальності Шерон Стоун та які нові таємниці свого життя зірка відкрила світу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1006
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація