У сукні з пишною спідницею та квітами: Шерон Стоун у яскравому образі прийшла на популярне шоу

65-річна акторка Шерон Стоун продемонструвала красивий образ — сукню міді з дуже пишною спідницею від бренду Tony Ward. Вона була виконана у дуже яскравому червоному відтінку та на одне плече. Також сукня мала багато складок, вирізи на талії, а бретелька та поділ спідниці прикрашали великі квіти.

У цьому образі акторка відвідала The Late Late Show, ведучим якого від 2014 року був Джеймс Корден. Після стільки років роботи у програмі ведучий вирішив її покинути, останній епізод за його участю вийде в ефір 27 квітня 2023 року.

Шерон прийшла цього разу на програму, щоб попрощатися з коміком, а також трохи розповіла про себе, зокрема про свою виставку картин.

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