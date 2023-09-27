У сукні з пишною спідницею та принтом: елегантна дочка супермоделі Гайді Клум на модному шоу у Парижі

Дочка супермоделі 90-х та телеведучої Гайді Клум – 19-річна Лені – прибула на модне шоу бренду Dior, яке відбулося під час Тижня моди у Парижі. Бренд представив колекцію прет-а-порте весна-літо 2024.

Дівчина співпрацює з цим брендом, знімалася у їхніх б'юті-кампейнах та регулярно з'являється на показах.

Цього разу молода модель обрала на захід сукню без бретельок з пишною спідницею. Сукня мала квітковий принт і складки по всій довжині. Вбрання Лені доповнила чорними туфлями з фігурними підборами та високими шкіряними рукавичками. Також стилісти зробили дівчині макіяж з рожевими рум'янами та зібрали волосся у високу зачіску.

Лені Клум / Фото: Getty Images

Але поки Лені ходить на покази в Парижі, її мати активно працює над новим сезоном шоу America's Got Talent, який знімають у Каліфорнії. Вчора вона у прозорому топі та широких штанах потрапила під приціл папараці.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи Лені Клум (11 фото)