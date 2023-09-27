У сукні з пишною спідницею та принтом: елегантна дочка супермоделі Гайді Клум на модному шоу у Парижі

Дівчина обрала романтичне вбрання та чорні аксесуари.
Дочка супермоделі 90-х та телеведучої Гайді Клум – 19-річна Лені – прибула на модне шоу бренду Dior, яке відбулося під час Тижня моди у Парижі. Бренд представив колекцію прет-а-порте весна-літо 2024.
Дівчина співпрацює з цим брендом, знімалася у їхніх б'юті-кампейнах та регулярно з'являється на показах.
Цього разу молода модель обрала на захід сукню без бретельок з пишною спідницею. Сукня мала квітковий принт і складки по всій довжині. Вбрання Лені доповнила чорними туфлями з фігурними підборами та високими шкіряними рукавичками. Також стилісти зробили дівчині макіяж з рожевими рум'янами та зібрали волосся у високу зачіску.
Але поки Лені ходить на покази в Парижі, її мати активно працює над новим сезоном шоу America's Got Talent, який знімають у Каліфорнії. Вчора вона у прозорому топі та широких штанах потрапила під приціл папараці.
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