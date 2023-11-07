У сукні з пишною спідницею та розрізом: Ванесса Гадженс сяяла на фешнпремії у вбранні від Вери Вонг

Акторка обрала однотонне вбрання з розрізом, який підкреслював її ноги.

Акторка Ванесса Гадженс відвідала церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природничої історії у Нью-Йорку. Захід негласно називають "Оскаром" модної індустрії, а нагороди на ньому вручаються найкращим дизайнерам та всім тим, хто зробив свій вагомий внесок у розвиток американської моди.

Цього року Ванесса обрала для своєї появи розкішну чорну сукню із щільної атласної тафти, яка не лише тримала форму, а й створювала елегантні складки.

Спідниця сукні була пишною, як у казкової принцеси, і мала високий розріз спереду, що відкривав ноги акторки та демонстрував чорні босоніжки на платформі.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

А ось верхня частина сукні була виконана у вигляді корсета, декольте мало форму серця і в нього було бретелек. Доповнювали вбрання також високі чорні шкіряні рукавички та сережки з діамантами. Волосся Ванесса уклала в гладкий пучок і зробила макіяж.

Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

Авторкою цієї сукні є модельєрка Вера Вонг, яка й сама відвідала церемонію та сфотографувалася з Гадженс. На 74-річній жінці було чорно-біле вбрання її улюбленого простого та прямого фасону.

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / Фото: Associated Press

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