У сукні з пишною спідницею та в діадемі: колишня кохана Паттінсона відвідала Тиждень моди в Лондоні

У сукні з пишною спідницею та в діадемі: колишня кохана Паттінсона відвідала Тиждень моди в Лондоні

Вбрання співачки завжди відрізняються екстравагантністю.

Колишня дівчина Роберта Паттінсона, співачка та танцівниця FKA twigs, справжнє ім'я якої Талія Дебретт Барнетт, стала гостею Тижня моди в Лондоні. Співачка відвідала показ Simone Rocha і, звичайно ж, одягла вбрання від цього бренду.

Образ знаменитості складався з білої сукні з пишною фатиновою спідницею, розшитої стрічками. Декольте вбрання було прикрашене намистинами та кристалами, а поверх сукні Талія одягла тонку кофту. Доповнили цей образ діадема з бісеру, масивні рожеві черевики та макіяж, у якому дівчина використовувала стрази.

FKA twigs / Getty Images

Нагадаємо, що з Робертом FKA Twigs почала зустрічатися 2014 року. Актор навіть познайомив її з батьками, а у квітні 2015 року стало відомо, що пара заручена. За два роки організувати весілля так і не вийшло – у жовтні 2017 року пара оголосила про розтавання. Інсайдери стверджували тоді, що Роберт та Талія спільно вирішили закінчити свій роман, втомившись від постійних конфліктів у стосунках.

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