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- Шоу-бізнес
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У сукні з поліетилену та чоботях з модним принтом: модель Жизель Олівейра приміряла сміливі образи
Бразилійка знялася в новій промокампанії взуттєвого бренду.
31-річна бразильська модель Жизель Олівейра знялася у рекламі австралійського бренду Tony Bianco. Стилісти підібрали для неї сміливе і навіть екстравагантне вбрання.
Модель позувала у повністю прозорій сукні з поліетилену, під якою було бежеве боді, та шкіряних туфлях із гострим носком.
Також Жизель приміряла і штучну шубу в поєднанні з високими чоботами з тисненням під шкіру крокодила і навіть позувала без штанів — лише в одній білій майці та сірому жакеті.
Ну а родзинкою колекції стали чоботи та мюлі з одним із найтрендовіших принтів сезону — коров'ячим.
Раніше, нагадаємо, бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку у кепі від Руслана Багінського .