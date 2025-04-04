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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У сукні з поліетилену та чоботях з модним принтом: модель Жизель Олівейра приміряла сміливі образи

Бразилійка знялася в новій промокампанії взуттєвого бренду.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

31-річна бразильська модель Жизель Олівейра знялася у рекламі австралійського бренду Tony Bianco. Стилісти підібрали для неї сміливе і навіть екстравагантне вбрання.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Модель позувала у повністю прозорій сукні з поліетилену, під якою було бежеве боді, та шкіряних туфлях із гострим носком.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Також Жизель приміряла і штучну шубу в поєднанні з високими чоботами з тисненням під шкіру крокодила і навіть позувала без штанів — лише в одній білій майці та сірому жакеті.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Ну а родзинкою колекції стали чоботи та мюлі з одним із найтрендовіших принтів сезону — коров'ячим.

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

/ © Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Раніше, нагадаємо, бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку у кепі від Руслана Багінського .

Дата публікації
Кількість переглядів
149
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