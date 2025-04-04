У сукні з поліетилену та чоботях з модним принтом: модель Жизель Олівейра приміряла сміливі образи

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

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31-річна бразильська модель Жизель Олівейра знялася у рекламі австралійського бренду Tony Bianco. Стилісти підібрали для неї сміливе і навіть екстравагантне вбрання.

© Instagram Жизель Олівейра

Модель позувала у повністю прозорій сукні з поліетилену, під якою було бежеве боді, та шкіряних туфлях із гострим носком.

© Instagram Жизель Олівейра

Також Жизель приміряла і штучну шубу в поєднанні з високими чоботами з тисненням під шкіру крокодила і навіть позувала без штанів — лише в одній білій майці та сірому жакеті.

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© Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Ну а родзинкою колекції стали чоботи та мюлі з одним із найтрендовіших принтів сезону — коров'ячим.

© Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

© Instagram Жизель Олівейра

Раніше, нагадаємо, бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку у кепі від Руслана Багінського .