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У сукні з пом'ятою накидкою на спині: ізраїльська модель Бар Рафаелі на червоній доріжці кінофестивалю

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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1148
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У сукні з пом'ятою накидкою на спині: ізраїльська модель Бар Рафаелі на червоній доріжці кінофестивалю

Бар Рафаелі / Фото: Associated Press

Зірка спантеличила неохайним виглядом свого вбрання.

38-річна ізраїльська модель Бар Рафаелі, відома своєю співпрацею з багатьма відомими брендами та глянцями, вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю в Італії. Вона відвідала захід 6 вересня і подивилася прем'єру фільму "Походження" американської режисерки Ави Дюверней.

Бар Рафаелі / © Associated Press
Бар Рафаелі / Фото: Associated Press

На Бар була довга чорна атласна сукня з глибоким і ефектним декольте у формі серця та без бретельок від бренду Elisabetta Franchi.

Вбрання було однотонним спереду, але також мало білу накидку-шлейф, зроблену з досить щільної бавовняної тканини, яка значно пом'ялася, хоча це могло бути й задумом дизайнера.

Бар Рафаелі / © Associated Press
Бар Рафаелі / Фото: Associated Press
Бар Рафаелі / © Associated Press
Бар Рафаелі / Фото: Associated Press

Доповнили образ Рафаелі коштовності із золота та діамантів у вигляді дрібних квітів, чорні босоніжки, дуже лаконічні макіяж і зачіска.

Бар Рафаелі / © Associated Press
Бар Рафаелі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1148
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