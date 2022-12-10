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У сукні з портретом найкращого друга: Джулія Робертс здивувала вибором вбрання для червоної доріжки

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні з портретом найкращого друга: Джулія Робертс здивувала вибором вбрання для червоної доріжки

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Вона вирішила кумедно продемонструвати свою підтримку другу за допомогою сукні, пошитої на замовлення.

Минулого тижня відбулася церемонія вручення Премії Центру Кеннеді. Це щорічна премія, яка вручається за значний внесок у розвиток американської культури. Одним із лауреатів церемонії був актор Джордж Клуні, який прийшов на вручення цієї престижної нагороди у компанії своєї дружини Амаль Клуні.

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press
Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Однак також серед гостей заходу була колега та близька подруга актора – оскароносна акторка Джулія Робертс. Для появи на червоній доріжці зірка обрала чорну сукню від бренду Moschino.

Сукня акторки була ексклюзивною і розробленою Джеремі Скоттом — американським модельєром та дизайнером одягу, який є креативним директором Модного дому Moschino та власником власного лейблу — Jeremy Scott. Для Джулії він створив чорну атласну сукню А-силуету, яка була прикрашена фотографіями Джорджа Клуні в рамках. Вихід акторки в цьому образі став однією з найяскравіших появ заходу.

Джулія Робертс / © Associated Press
Джулія Робертс / Фото: Associated Press

На сукні були використані фотографії Клуні різних років, починаючи з його днів у серіалі "Швидка допомога" і закінчуючи його останніми роботами. Робертс доповнила свій образ сережками-кільцями та блейзером Moschino, а її волосся було укладене у легкі хвилі.

Джулія Робертс / © Associated Press
Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Джулія та Джордж досить близькі друзі і за свою багаторічну роботу у Голлівуді зіграли у багатьох спільних фільмах. Їхнє знайомство відбулося 22 роки тому перед зныманнями фільму "Одинадцять друзів Оушена".

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Дата публікації
Перегляди
678
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