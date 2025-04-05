У сукні з поцілунками: Рейчел Зеглер, яка зіграла в "Білосніжці", відвідала прем'єру в театрі

Рейчел Зеглер / © Getty Images

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Рейчел Зеглер, яка зіграла в новій «Білосніжці», заскочили дорогою на вечірку, яка відбулася після прем’єри гучної прем’єри мюзиклу «Добраніч і удачі» (Good Night And Good Luck) на Бродвеї, в якому головну роль зіграв легендарний Джордж Клун.

Дівчина одягла на захід білу сукню від бренду Altuzarra з блакитним принтом у вигляді відбитка губ. У неї були довгі рукави, відкриті плечі та складки на животі. Також Рейчел доповнила образ золотими сережками, макіяжем та лаконічною зачіскою.

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Також у театрі того дня з’явилося багато інших знаменитостей, які прийшли підтримати Джорджа Клуні. Зокрема, під приціл фотографів потрапили: співачка Кайлі Міноуг, активістка Моніка Левінські, а також акторка Ума Турман.

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Кайлі Міноуг / © Associated Press

Моніка Левінські / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Джордж Клуні, як головна зірка заходу, теж вийшов на червону доріжку, але без своєї дружини Амаль. Також помітно, що актор пофарбував заради ролі волосся, через що мав зовсім інакший вигляд.

Джордж Клуні / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press Рейчел Зеглер / © Getty Images Рейчел Зеглер / © Getty Images Рейчел Зеглер / © Associated Press Рейчел Зеглер / © Associated Press Рейчел Зеглер / © Associated Press Рейчел Зеглер / © Associated Press Рейчел Зеглер / © Associated Press Рейчел Зеглер / © Getty Images Рейчел Зеглер / © Associated Press © Getty Images