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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У сукні з поцілунками: Рейчел Зеглер, яка зіграла в "Білосніжці", відвідала прем'єру в театрі

23-річна акторка потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер, яка зіграла в новій «Білосніжці», заскочили дорогою на вечірку, яка відбулася після прем’єри гучної прем’єри мюзиклу «Добраніч і удачі» (Good Night And Good Luck) на Бродвеї, в якому головну роль зіграв легендарний Джордж Клун.

Дівчина одягла на захід білу сукню від бренду Altuzarra з блакитним принтом у вигляді відбитка губ. У неї були довгі рукави, відкриті плечі та складки на животі. Також Рейчел доповнила образ золотими сережками, макіяжем та лаконічною зачіскою.

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Також у театрі того дня з’явилося багато інших знаменитостей, які прийшли підтримати Джорджа Клуні. Зокрема, під приціл фотографів потрапили: співачка Кайлі Міноуг, активістка Моніка Левінські, а також акторка Ума Турман.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Моніка Левінські / © Getty Images

Моніка Левінські / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Джордж Клуні, як головна зірка заходу, теж вийшов на червону доріжку, але без своєї дружини Амаль. Також помітно, що актор пофарбував заради ролі волосся, через що мав зовсім інакший вигляд.

Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж Клуні / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

© Getty Images

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