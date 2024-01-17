У сукні з принтом горошок від Chanel: Кірстен Данст із чоловіком з'явилася на червоній доріжці

41-річна акторка у лаконічному аутфіті прийшла на премію.
Кірстен Данст відвідала церемонію нагородження премії Emmy Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона постала разом зі своїм чоловіком – актором Джессі Племонсом, який обіймав її за талію.
Данст обрала для своєї появи чорну кутюрну сукню у червоний дрібний горошок із колекції весна-літо 2023 бренду Chanel. Їй зробили елегантну зачіску і макіяж із червоною помадою. У вухах в акторки були сережки у вигляді квітів, а на руці – каблучка з камінням.
Племонс був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.
Нагадаємо, на кінопремію Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс Кірстен Данст прийшла у довгій чорній сукні Valentino з гофрованою в зоні ліфа тканиною та легкою багатошаровою спідницею.
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