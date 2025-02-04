У сукні з принтом "гусяча лапка": Рене Зеллвегер на прем'єрі "Бріджит Джонс"

Напередодні виходу в прокат нової частини фільму "Бріджит Джонс" головна акторка з'явилася на його прем'єрному показі в Амстердамі.
Рене Зеллвегер позувала фотографам у сукні на одне плече від бренду Tamara Ralph із колекції осінь-зима 2024. Це була сукня-футляр у принт "гусяча лапка", яку прикрашали також складки на стегні та великі гламурні ґудзики.
Носила цю сукню Рене в поєднанні з лаконічними чорними туфлями-човниками, макіяж зробила стриманий, а волосся зібрала, залишивши кілька пасм спадати на її обличчя.
Прем'єрні покази картини відбулися вже у кількох країнах. Зокрема, 55-річна акторка в елегантному образі total black представила четверту частину культового фільму, яка тепер називається "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", у Лондоні. Її сукня-пальто була від Dior.
В український прокат фільм вийде на День усіх закоханих 13 лютого.
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