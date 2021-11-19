У сукні з принтом і сережках-кільцях: стильна Мей Маск на прем'єрі фільму своєї доньки

У сукні з принтом і сережках-кільцях: стильна Мей Маск на прем'єрі фільму своєї доньки

Знаменитість була, як завжди, приголомшливою та елегантною.

Мама Ілона Маска, 73-річна бізнесвумен Мей Маск, відвідала цього тижня Бостон, щоб побувати на прем'єрі фільму Gabriel Rapture Part 1, який зрежисувала її дочка Тоска Маск.

Для такого важливого заходу знаменитість обрала сукню нижче колін винного відтінку та з величезними червоними квітами, яку поєднала з бежевими туфлями-човниками та великими сережками-кільцями.

Мей Маск / Getty Images

47-річна Тоска обрала для прем'єри довгу білу сукню з рукавами та золотим принтом, яку розстебнула на грудях і поєднала з шовковим топом. Образ вона доповнила кількома золотими прикрасами.

Мей Маск і Тоска Маск / Getty Images

А щодо фільму, то судячи з трейлера, це буде чергова романтична історія. Дія фільму розгортається навколо таємного роману між професором Габріелем Емерсоном та Джулією Мітчелл, щастя яких опиняється під загрозою, коли вони повертаються зі своєї романтичної відпустки до Італії. Схоже, що у фільмі на глядачів чекають любовні інтриги. До речі, фільм знятий за мотивами найбільш продаваного роману Сільвейна Рейнарда — канадського письменника, який не розкриває своєї справжньої особистості. Сильвейн Рейнард — псевдонім, а усі біографічні моменти про автора завжди пропускаються.

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