У сукні з принтом і сережках-півниках: романтичний образ Тіни Кароль

Артистка продемонструвала гарний лук.
На фансторінці Тіни Кароль в Instagram з'явилися світлини нового гарного аутфіту артистки.
Вона постала у романтичній білій сукні міді з принтом, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.
Образ Тіна доповнила акуратною зачіскою з легкими локонами і макіяжем з коричнево-бордовою помадою.
Родзинки до її луку додали цікаві золоті сережки, які були схожі на керамічного півника, котрого харківська художниця подарувала Борису Джонсону під час його візиту до України.
Раніше Кароль показала фоловерам свої ніжні світлини великим планом.
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