У сукні з принтом і сережках-півниках: романтичний образ Тіни Кароль

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram з'явилися світлини нового гарного аутфіту артистки.

Вона постала у романтичній білій сукні міді з принтом, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Образ Тіна доповнила акуратною зачіскою з легкими локонами і макіяжем з коричнево-бордовою помадою.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Родзинки до її луку додали цікаві золоті сережки, які були схожі на керамічного півника, котрого харківська художниця подарувала Борису Джонсону під час його візиту до України.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Раніше Кароль показала фоловерам свої ніжні світлини великим планом.

Читайте також: