У сукні з принтом і стильних ляпанцях: літній аутфіт Каті Осадчої

Ведуча "Світського життя" похизувалася новим образом і побажала фоловерам хорошої неділі.

Вагітна Катя Осадча опублікувала в Instagram нове літнє фото і побажала всім чудової неділі.

Позувала ведуча у блакитній сукні з принтом довжини міді та білих стильних ляпанцях. Свій лук вона доповнила солом'яним капелюхом та чорними окулярами. Позувала ведуча між кущами красивих квітів.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

У підписі до фото Осадча зазначила, що вона планує зробити у червні.

"Чудової всім неділі! Літо мчить, треба багато встигнути. На червень обов’язкові пункти - кілограми черешні, схід сонця в Одесі, вечірні кіно перегляди на свіжому повітрі і заплив на Дніпрі. Головне, встигнути все це між зніманнями, а які ваші плани на перший місяць літа?" – написала Катя під світлиною.

Нещодавно Осадча з чоловіком відпочивала у Туреччині. Там вона продемонструвала яскравий образ. Катя позувала на пляжі, сидячи на стільці, у довгій вільній сукні кольору фуксії з рюшами на плечах, яка приховувала її фігуру. Вбрання вона поєднала зі світлими балетками. Волосся вона зав'язала у пучок.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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