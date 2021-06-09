У сукні з принтом мільфлер і рюшами: Аманда Голден у романтичному образі сходила на роботу

Радіоведуча мала жіночний і милий вигляд.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з роботи зі студії Global Radio, де вона працює на радіостанції Heart, що в Лондоні.

Знаменитість мала, як завжди, чудовий і ніжний вигляд. Вона продемонструвала романтичний образ в асиметричній сукні з принтом мільфлер — безліччю дрібних квітів і рюшами на спідниці. Зона декольте була розшита тонкою білою смужкою мережива. Тонкі бретельки звисали з плечей.

Аманда Голден / Getty Images

Вбрання Голден поєднала із замшевими коричневими босоніжками на шпильці. У руці вона несла білий плетений клатч. Волосся її було розпущене, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Раніше Аманда продемонструвала ще один лук зі схожим візерунком мільфлер. Вона підкреслила стрункі ноги червоною квітковою мінісукнею з рюшами на спідниці.

Аманда Голден / Getty Images

Аутфіт ведуча завершила чорними босоніжками, червоним клатчем і чорними окулярами.

Нагадаємо, Аманда у розкішному образі з'явилася у прямому ефірі пісенного конкурсу "Євробачення", щоб оголосити результати голосування журі. На ній була напівпрозора сукня з підкресленою тонким поясом талією і шлейфом. Тканина була прикрашена вишивкою, бісером і паєтками, а ось рукава і плечі сукні прикрашало пір'я страуса.

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