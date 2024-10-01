У сукні з принтом polka dot і 3D-квіткою: Емма Робертс у милому луку постала на Тижні моди у Парижі

Племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс – відвідала показ колекції весна-літо 2025 бренду Zimmermann, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Там дівчина з'явилася у чорній довгій сукні у великий білий горошок з оголеними плечима, прикрашеній великою 3D-квіткою.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Робертс зібралася волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила макіяж з помадою кольору курної троянди, вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками, а на пальці була золота каблучка з діамантом.

Нагадаємо, Емма Робертс з'явилася у Нью-Йорку у червоній мінісукні від польського бренду Magda Butrym з довгими рукавами, драпуванням на спідниці і накидкою, яка додавала її аутфіту нотку драматизму.

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