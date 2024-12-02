У сукні з принтом polka dot та оголеними плечима: красива Ярослава Магучіх отримала нагороду на церемонії у Монако

Українську олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року.

Ярослава Магучіх взяла участь у церемонії нагородження World Athletics Awards 2024 у Монако. На сцені спортсменці вручили нагороду "Найкраща легкоатлетка 2024" за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).

"Це був рік, сповнений викликів, але у мене були незабутні моменти, як моє олімпійське золото та світовий рекорд. Українці такі сильні і я намагаюся показати свій шлях, що ми сильні і ми ніколи не здамося", – сказала Магучіх зі сцени.

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

На заході вона постала у романтичному образі. На Ярославі була бежева сукня міді з принтом polka dot та оголеними плечима. Вбрання вона доповнила бежевими колготами і світлими слінгбеками на невисоких шпильках.

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Спортсменка зробила зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і рожевою помадою, вуха прикрасила сережками-цвяшками, шию – делікатним ланцюжком із підвіскою, а на зап'ясті був годинник.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх показала знімки у яскравому купальнику.

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