У сукні з принтом "рисі" і відвертим декольте: американська співачка продемонструвала пишний бюст на музичній премії

23-річна Медісон Бір обирала для свого виходу вбрання з "хижим" принтом.

Медісон Бір відвідала церемонію вручення нагород Billboard Women in Music Awards 2023, яка відбулася у кінотеатрі YouTube в Інглвуді, Каліфорнія.

Перед фотокамерами артистка з'явилася в ефектному образі. Вона одягла сукню максі по фігурі з принтом "рисі" від Roberto Cavalli. Вбрання мало невеликий шлейф і відверте декольте, яке ідеально підкреслило сексуальний пишний бюст Медісон.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

Бір розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і відмовилася від аксесуарів, адже навіщо чимось відволікати увагу від спокусливого декольте.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

Медісон обожнює акцентувати увагу у своїх аутфітах на бюсті. На amfAR Gala у Лос-Анджелесі співачка постала у розкішній срібній сукні, розшитій камінням і лелітками, з американською проймою і декольте, від якого було важко відвести погляд.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

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