У сукні з принтом та без макіяжу: Памела Андерсон на показі свого нового фільму

Акторка зараз переживає ренесанс своєї кар'єри, адже у грудні за її участю вийде новий фільм.

Після перерви у зніманнях Памела Андерсон повернулася у світ шоубізнесу, і зараз відбувається справжній ренесанс її кар'єри акторки. Вона знялася у драматичному фільмі "Остання танцівниця" режисерки Джіа Копполи за сценарієм Кейт Герстен.

Однак якщо в 90-х Памела привертала увагу своїми ефектними вбраннями в мінісукнях, декольте та зухвалими образами, то зараз акторка стала справжнім втіленням елегантності та натуральної краси. Памела повністю відмовилася від макіяжу і абсолютно відверто показує всі свої зморшки та пігментацію шкіри виходячи у світ.

Під час однієї з презентацій фільму в Лондоні Андерсон вийшла на публіку у темній сукні від бренду Vivienne Westwood із колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Захід відбувався у Picturehouse Central Cinema. У вбрання були довгі рукави і комір-стійка з білим оздобленням. Тканина сукні була в дрібний принт, а доповнила вбрання зірка широким чорним поясом із дірками, туфлями на підборах та легким укладанням.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували її образ у білому кольорі, коли акторка відвідала спеціальний незалежний показ фільму "Остання танцівниця" у Лос-Анджелесі. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішної кар'єри танцівниці має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

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