У сукні з принтом "зебра": модель Шаніна Шейк під прицілом папараці

Відома модель сходила на день народження до подруги.

32-річна австралійська модель і зірка бренду білизни Victoria's Secret Шаніна Шейк потрапила під приціл папараці дорогою на вечірку. Зірка сходила до ресторану Craig's у Лос-Анджелесі, де святкувала день народження її подруга та колега Сара Сампайо.

Для свята Шаніна одягла мінісукню на бретельках і з принтом "зебра", яку доповнила чорною сумкою на короткій ручці та слінгбеками. Також вона одягла кілька лаконічних прикрас: золоті сережки-кільця та браслети на зап'ястя.

Також Шейк зібрала волосся у високий пучок і зробила макіяж із рум'янами ніжного коралового відтінку.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

А ось сама Сара одягла на своє свято мінісукню від New Arrivals з лелітками та широкими бретельками. Вбрання вона доповнила сумкою та туфлями з білими намистинами.

Шаніна Шейк та Сара Сампайо / Фото: Getty Images

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