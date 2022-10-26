У сукні з принтом "зебра": розкішна "Диво-жінка" Галь Гадот на заході у Беверлі-Гіллз

Зірка серії супергеройських фільмів про "Диво-жінку" відвідала гламурний захід у Беверлі-Гіллз, присвячений 250-річчю легендарного бренду шампанського Veuve Clicquot.

Перед камерами акторка та мати трьох дітей з'явилася у сукні з принтом "зебра" від бренду Michael Kors та з чорним клатчем від Tyler Ellis. Обтисла сукня на бретельках була нижче колін і добре сиділа на фігурі знаменитості.

Доповнювали вбрання чорні босоніжки, укладання у вигляді легкої хвилі та прикраси від Tiffany & Co.

Галь Гадот / Фото: Getty Images

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