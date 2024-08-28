У сукні з привабливим декольте: розкішна Моніка Беллуччі сяяла на відкритті Венеційського кінофестивалю

Моніка Беллуччі відвідала відкриття 81-го Венеційського кінофестивалю на італійському острові Лідо. На червоній доріжці вона з'явилася разом зі своїм коханим – режисером Тімом Бертоном. До речі, саме його стрічка "Бітлджюс Бітлджюс" стала картиною-відкриттям фестивалю.

Тім Бертон і Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Моніка сяяла перед публікою у розкішному аутфіті. На ній була вечірня сукня максі її улюбленого чорного кольору з об'ємним верхом від бренду Vivienne Westwood. Головний акцент в її образі був на спокусливому декольте.

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Беллуччі скомбінувала сукню з чорними босоніжками на високих платформах і підборах, а також із чорним атласним клатчем. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри, а на шиї – гарне різнокольорове кольє з краплевидним рубіном. Волосся їй уклала у легкі хвилі і зробили ніжний макіяж.

Тім Бертон і Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Про фільм "Бітлджюс Бітлджюс":

Після несподіваної сімейної трагедії три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підліток Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі.

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