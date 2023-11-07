У сукні з прозорим декольте: Ешлі Грем відвідала престижну модну премію у Нью-Йорку

Відома модель plus-size вибрала закриту сукню з драпуванням і красиво в ній позувала, розвівавши спідницею перед фотографами.

Модель Ешлі Грем мала чарівний вигляд у чорній сукні з білим принтом, яку одягла на церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, що відбулася у Нью-Йорку.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Її сукня також мала довгі рукави з драпуванням та прозоре декольте. Верх сукні Єшлі виконаний у вигляді корсету та мав форму серця. На талії вбрання також прикрашало драпірування.

Доповнила образ 36-річна модель зачіскою з розпущеним волоссям, сережками-люстрами та макіяжем.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Серед гостей церемонії також з'явилися: Кім Кардашян у готичній сукні з хрестами від бренду Chrome Hearts та акторка Ванесса Гадженс у сукні з пишною спідницею та розрізом від модельєрки Вери Вонг.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

Кім Кардашьян / Фото: Associated Press

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