У сукні з прозорим декольте: Наомі Кемпбелл відвідала вечірку в Лондоні

Супермодель Наомі Кемпбелл відвідала зіркову вечерю британського Vogue, яка відбулася у лондонському готелі Londoner.

52-річна манекенниця справила фурор на заході, одягнувшись у сукню-комбінацію з колекції Valentino Haute Couture Осінь/Зима 2022.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Свій гламурний образ Наомі завершила діамантовим кольє та сережками з колекції "Пролісок" від Garrard з каблучкою "Роза Тюдорів".

Сукня з V-подібним вирізом прикрашена спокусливими мереживними вставками, крізь які просвічувалися груди моделі, а також доповнена довгою прозорою спідницею. Кемпбелл підібрала до вбрання атласні туфлі на підборах і чорний клатч із сріблястим декором. Також образ знаменитість доповнила кількома дорогоцінними браслетами, а також браслетами з чорних, пісочних та бірюзових каменів. Зробила гарну зачіску та вечірній макіяж.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Вечір відвідали й інші зірки – Єва Лонгорія із подругою Вікторією Бекхем та Зої Салдана. Усі разом вони сфотографували з головним редактором глянцю Едвардом Еннінфулом.

Зої Салдана, Наомі Кемпбелл, головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, Вікторія Бекхем та Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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