У сукні з прозорим корсетом: 61-річна Ванесса Вільямс на прем'єрі мюзиклу "Диявол носить Prada"

Мюзикл поставили через 18 років після виходу фільму, на якому він заснований.

61-річна Ванесса Вільямс викликала фурор на червоній доріжці в Лондоні. Акторка відвідала вечірку, присвячену світовій прем'єрі мюзиклу "Диявол носить Prada". У цій постановці Ванесса зіграла головну роль – редакторку Міранду Прістлі.

На червону доріжку акторка вийшла у довгій чорній сукні на одне плече і з рукавом-кейпом, який був дуже довгим. Також у вбрання був прозорий корсет, а декольте та спідницю прикрашали складки.

Образ Ванесса доповнила сріблястим клатчем зі стразами, сережками-кільцями, високою зачіскою та яскравим вечірнім макіяжем.

Ванесса Вільямс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що цього літа артистка всіх здивувала, оскільки відшукала в шафі архівну сукню від бренду Carmen Marc Valvo на тонких бретельках і приміряла її. Вбрання, якому вже 26 років, сиділо на її фігурі ідеально, як тоді, коли вона його вперше одягла 1998 року.

Ванесса Вільямс/фото: instagram.com/vanessawilliamsofficial

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