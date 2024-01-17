У сукні з прозорим корсетом і без бюстгальтера: сміливий образ зірки серіалу "Тед Лассо" на заході

Джуно Темпл обрала для свого виходу пікантне вбрання від Vera Wang.

34-річна британська акторка Джуно Темпл з'явилася на церемонії нагородження премії Emmy Awards у сміливому аутфіті.

На ній була елегантна сукня від бренду Vera Wang, яка складалася з прозорого корсету зі стразами і чорної спідниці максі з розрізом і баскою. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Джуно виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Аутфіт Темпл доповнила чорними лакованими туфлями на високій платформі і підборах та червоним клатчем у формі серця, інкрустованим стразами.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Акторка уклала волосся в локони, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию – ажурним дорогоцінним чокером, а руки – браслетами і каблучками.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кірстен Данст прийшла на премію у чорній кутюрній сукні у червоний дрібний горошок із колекції весна-літо 2023 бренду Chanel.

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