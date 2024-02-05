У сукні з прозорим корсетом та з сумкою-магнітофоном: Келлі Осборн на музичному заході

Британська співачка та акторка Келлі Осборн відвідала церемонію нагородження премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

Там зірка постала у чорній корсетній сукні без бретельок і з рюшами з органзи від бренду Christian Siriano, яка зверху та знизу була прозора. Вбрання Келлі скомбінувала з чорними лакованими босоніжками на високій платформі і підборах.

Келлі Осборн / Фото: Associated Press

У руці вона тримала екстравагантну сумочку у вигляді магнітофону, інкрустованого стразами.

Келлі Осборн / Фото: Associated Press

Осборн не зраджує своєму багаторічному стилю зачіски – має волосся фіолетового кольору. Вона зробила обємне укладання з локонами. Артистка доповнила лук макіяжем із помадою ягідного відтінку, діамантовими сережками і каблучкою з камінням.

Нагадаємо, артистка Олівія Родріго на премії "Греммі" з'явилася у вінтажній кремовій сукні максі від бренду Versace, в якій Лінда Евангеліста продефілювала на подіумі 1995 року.

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