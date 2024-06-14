У сукні з прозорим подолом: красива Розі Гантінгтон-Вайтлі на острові Капрі

Французький бренд Jacquemus відзначає 15-річчя і тому провів вечірку-круїз, куди запросив своїх муз та друзів. Також захід супроводжувався презентацією нової колекції Jacquemus осінь-зима 2024-2025 на острові Капрі, Італія. Однією із запрошених зірок стала 37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Перед камерами фотографів дівчина позувала у чорно-білому вбранні — вона поєднувала шовковий однотонний топ та спідницю-олівець із принтом "зебра".

У своєму Instagram Розі показала ще один гарний образ від Jacquemus. Модель одягла довгу молочну сукню, що складається з щільного боді і прозорого подола, розшитого квітами. Свій лук манекенниця доповнила золотими браслетом та кулоном.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на садовій вечірці у Букінгемському палаці. Вона була у довгій молочній сукні з кейп-накидкою від Emilia Wickstead, туфлях із пряжкою від Manolo Blahnik та трендовою зараз сумкою ALAÏA.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Читайте також:

Стильні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі (5 фото)