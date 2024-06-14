У сукні з прозорим верхом і без бюстгальтера: британська телезірка продемонструвала сексуальну обновку

Глоя Феррі приміряла чорне коротке вбрання з руками на грудях.
Британська телезірка Глоя Феррі похизувалася в Instagram сексуальною обновкою.
На фото вона постала у чорній обтислій мінісукні з прозорим верхом спереду. Пишні оголені груди прикривала чорна тканина у вигляді рук, що мало досить цікавий вигляд.
Феррі розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями, вуха прикрасила зелено-золотими сережками, а руки – золотими браслетами.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями у зеленому купальнику.
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