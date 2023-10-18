У сукні з прозорим верхом і з цигаркою у роті: зірковий стиліст викликав фурор епатажним луком

33-річний Кайл Деволь з'явився на заході у вечірній сукні і з яскравим макіяжем та зачіскою.

Британський модельєр і зірковий стиліст Кайл Деволь відвідав церемонію вручення нагород Glamour Women of The Year Awards 2023 у Лондоні.

Фотографи зазнімкували його дорогою на захід. Кайл викликав фурор своїм епатажним аутфітом.

Він був одягнений у вечірню чорну сукню максі з розрізом до стегна і прозорим верхом. Взутий Деволь був в атласні чорні босоніжки на підборах. У руці він ніс прозору сумку-кулю з шипами.

Кайл Деволь / Фото: Getty Images

Аутфіт модельєр доповнив рожевим коротким волоссям, макіяжем із рожевою помадою і пишними віями та рожевим педикюром. Вуха він прикрасив елегантними сережками з діамантами та браслетом і каблучкою із цього самого комплекту. У роті Кайл тримав цигарку.

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