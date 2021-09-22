У сукні з прозорим верхом: Моніка Беллуччі зіграла Марію Каллас на сцені в Афінах

У сукні з прозорим верхом: Моніка Беллуччі зіграла Марію Каллас на сцені в Афінах

56-річна італійська акторка Моніка Беллуччі прилетіла до Греції, щоб зіграти головну роль у театральній постановці режисера Тома Вольфа "Марія Каллас: листи і спогади".

На сцені акторка з'явилася в елегантній довгій чорній сукні з прозорим верхом, яку доповнювали зачіска і яскравий макіяж. Дісталася Беллуччі головна роль самої Марії Каллас — найбільшої оперної співачки 20 століття.

Спектакль заснований на листах оперної діви і охоплює 30 років її життя. Зібрав записи співачки сам режисер Том Вольф і об'єднав у книжку, яка і стала основою його вистави.

Моніка Беллуччі / Getty Images

Марія Клас народилася в Нью-Йорку в родині грецьких емігрантів. У віці 14 років почала вчитися в Афінській консерваторії під керівництвом іспанської співачки Ельвіри де Ідальго. Зліт кар'єри Каллас супроводжувався появою довгограючих пластинок і дружба з видатним діячем звукозаписної компанії EMI Вальтером Леггом.

Попри неймовірний талант і шанування в суспільстві особисте життя у Марії Клас було найщасливим. У Вероні вона познайомилася з місцевим промисловцем Джованні Баттіста Менегіні і вийшла за нього заміж. Заради неї Джованні продав свій бізнес, але після знайомства з мільярдером Аристотелем Онасісом вона пішла від чоловіка. З Онасісос вона багато сварилась і в результаті таких бурхливих стосунків Аристотель одружився на Жаклін Кеннеді, а Марія дізналася про це з газет. Останні роки життя провела в Парижі і практично не з'являлася на публіці.

Марія Клас / Getty Images

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