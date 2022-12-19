Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з прозорими рукавами: Адель в елегантному вбранні, зшитому на замовлення, виступила на концерті

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
92
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з прозорими рукавами: Адель в елегантному вбранні, зшитому на замовлення, виступила на концерті

Адель / Фото: Getty Images

Вбрання співачки було дуже красивим, а образ продуманим до дрібниць.

Співачка Адель виступила днями у розважальному комплексі Сізарс-Пелас у Лас-Вегасі. На сцену зірка традиційно вийшла у приголомшливому вечірньому образі, який цього разу вперше для неї створив бренд Nina Ricci.

Довга важка оксамитова сукня мала опущену лінію плеча і підкреслювала талію знаменитості, а від її рукава були прикрашені об'ємним напівпрозорим тюлем у горох.

Аплікація на рукавах була зроблена лелітками та кристалами Swarovski.

Своє приголомшливе вбрання Адель доповнила макіяжем, чорним манікюром та зачіскою-пучком. У вухах у неї були гарні круглі сережки. Також на безіменному пальці вона продовжує носити каблучку з величезним діамантом, яка імовірно є заручальною, але чи вручав їй цю прикрасу бойфренд Річ Пол, поки що невідомо.

Знімками сукні також поділився бренд. У галереї Instagram Nina Ricci опублікували ескізи вбрання та зазначили, що воно було створене для співачки ексклюзивно та повністю вручну.

(Щоб подивитися всі фото, гортайте галерею праворуч)

Дизайн вбрання особисто розробила Гарріс Рід – британо-американська модельєрка та креативна директорка Модного дому.

Читайте також:

Співачка Адель отримувала свою нагороду на Brit Awards 2022 у сукні українського дизайнера

Співачка Адель отримувала свою нагороду на Brit Awards 2022 у сукні українського дизайнера

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
92
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація