У сукні з прозорими рукавами: Адель в елегантному вбранні, зшитому на замовлення, виступила на концерті

Вбрання співачки було дуже красивим, а образ продуманим до дрібниць.

Співачка Адель виступила днями у розважальному комплексі Сізарс-Пелас у Лас-Вегасі. На сцену зірка традиційно вийшла у приголомшливому вечірньому образі, який цього разу вперше для неї створив бренд Nina Ricci.

Довга важка оксамитова сукня мала опущену лінію плеча і підкреслювала талію знаменитості, а від її рукава були прикрашені об'ємним напівпрозорим тюлем у горох.

Аплікація на рукавах була зроблена лелітками та кристалами Swarovski.

Своє приголомшливе вбрання Адель доповнила макіяжем, чорним манікюром та зачіскою-пучком. У вухах у неї були гарні круглі сережки. Також на безіменному пальці вона продовжує носити каблучку з величезним діамантом, яка імовірно є заручальною, але чи вручав їй цю прикрасу бойфренд Річ Пол, поки що невідомо.

Знімками сукні також поділився бренд. У галереї Instagram Nina Ricci опублікували ескізи вбрання та зазначили, що воно було створене для співачки ексклюзивно та повністю вручну.

(Щоб подивитися всі фото, гортайте галерею праворуч)

Дизайн вбрання особисто розробила Гарріс Рід – британо-американська модельєрка та креативна директорка Модного дому.

Читайте також:

Красиві образи Адель (10 фото)