У сукні з прозорими рукавами і з прикрасою на голові: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала гарний образ

Учасниця романтичного шоу "Холостяк-12" - 29-річна директорка ІТ-компанії Олександра Погорєлова – опублікувала в Instagram фото свого чарівного образу з церемонії троянд.

Саша одягла красиву сукня з блискучим верхом з V-подібним декольте, прозорими рукавами і білим низом.

Аутфіт вона доповнила прикрасою-обідком з камінням. Хвилясте укладання і макіяж із акцентом на очах завершили лук Саші.

Олександра Погорєлова/Instagram

У дописі вона поділилася враженнями про поїздку дівчат і холостяка до Карпат. Олександра також зізналася, що їй сподобалося побачення з Алексом Топольським, незважаючи навіть на те, що воно було груповим.

Олександра Погорєлова/Instagram

"Карпати це щось неймовірне. Я ніколи до цього не була тут взимку! Гори, повітря, краса природи, в мене аж дух перехоплює.

Нарешті вже всі розслабились після Дубай, та поринули в цю романтичну казку.

А тепер про наше побачення. Було неймовірно круто, це справжні емоції, воно було насиченим і дуже різноманітним. Цей сюрприз у кінці, просто вау. Уявіть, коли ти два місяці не бачив свою родину. В тебе нема змоги дзвонити коли ти хочеш, а ми з мамою завжди пишемо одна одній добрий ранок та вдалого дня. А тут жодного дзвонка та повідомлення за декілька місяців.

І тут коли я побачила сім‘ю, я плакала дуже сильно, мені здається цього навіть не показали.

І у Марини, і у Юлі дуже зворушливо було! Ось я можу сказати, що всі свої сварки ми відпустили і раді були такій компанії. Дякую, за таке побачення, хочеться передивлятися його знов і знов! Хто бачив мої сторіз, знають, що у мене були сльози і мурахи по шкірі", - написала Погорєлова.

Саша також зізналася, що на церемонії троянд їй було складно.

"Коли пішла Аліна, частина мене також пішла, бо ми місяць жили разом, як мені без неї прокидатись? А як же наші балачки? А як все? Було дуже складно, я розумію, що ми не дружити прийшли, але ж все-таки людина стає для тебе близькою", - додала вона.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту - 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька - перед холостяком з'явилася в образі справжньої Снігової королеви. На Каті була довга біла сукня з вишитими квітами і камінням, хутряна висока шапка і великі хутряні рукавички.

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