У сукні з прозорими вставками: 78-річна Шер влаштувала пристрасні поцілунки з молодим коханим на червоній доріжці

Шер, яка днями відсвяткувала своє 78-річчя, відвідала щорічний галавечір amfAR, який відбувся у Hotel du Cap-Eden-Roc у межах Каннського кінофестивалю. На івенті традиційно збирали кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.

Суперзірка прийшла на захід у супроводі свого 37-річного бойфренда Александра Едвардса. Вони тримались за руки і були щасливими.

Шер / Фото: Associated Press

Пара не стримувала почуттів і просто на червоній доріжці влаштувала пристрасні поцілунки.

Шер / Фото: Associated Press

Шер / Фото: Associated Press

Шер обрала для своєї появи образ total black. На ній була довга сукня з прозорими вставками, зверху якої вона одягла об'ємну коротку шубу. Лук артистка доповнила рукавичками без пальців і зі стразами, а також чорними босоніжками на високих платформах, інкрустованими стразами.

Шер / Фото: Associated Press

Довгі локони, вечірній макіяж і французький манікюр із блискітками мали гармонійний вигляд із її вбранням. Ефектності аутфіту додало діамантовим кольє-ланцюг на шиї. У носі у неї був пірсинг.

Шер / Фото: Associated Press

На Александрові був чорний костюм, біла сорочка, чорні туфлі та діамантові прикраси. Образ він завершив салатово-чорним манікюром.

Шер / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Шер також сфотографувалася з Демі Мур, яка сяяла у білій сукні від бренду Loewe з глибоким декольте і розрізом.

Шер і Демі Мур / Фото: Associated Press

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