У сукні з прозорими вставками: акторка Кейлі Спені сяяла на червоній доріжці фільму жахів

Захід відбувся в Лондоні, а її вбрання з декором чудово вписалося в тематику презентації.

26-річна американська акторка Кейлі Спені, зірка якої засяяла в Голлівуді після ролі в художньому фільмі режисерки Софії Копполи про Прісцилу Преслі, знову вийшла на червону доріжку. Дівчина відвідала прем'єру фільму жахів "Чужий: Ромул", у якому зіграла головну роль.

Кейлі Спені / Фото: Associated Press

На заході вона позувала в чорній сукні від бренду Mugler, яка була представлена в колекції Pre-Fall 2024.

Це було сексуальне вбрання з прозорими вставками. Також воно було прикрашене декором зі шкіряних вставок і торочки.

Кейлі Спені / Фото: Associated Press

Сукню Кейлі поєднала з лакованими босоніжками на високих підборах, прикрасами від Bvlgari, а також доповнила образ високою зачіскою-пучком і гарним вечірнім макіяжем.

Кейлі Спені / Фото: Associated Press

Того дня на червону доріжку також вийшла ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча Ешлі Робертс. Вона, як завжди, продемонструвала стильний аутфіт, але цього разу він її трохи підвів, оскільки на тканині були помітні мокрі сліди від поту. Такий самий конфуз колись трапився і з Меган Маркл.

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