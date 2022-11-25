У сукні з прозорими вставками: Аманда Голден в об'єктивах папараці

Папараці заскочили Аманду Голден дорогою на роботу – на радіостанцію Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні.

Знаменитість продемонструвала свій новий стильний осінній аутфіт. На Аманді була сукня міді з цікавим принтом і прозорими вставками у зоні декольте і на стегні, які додавали її образу пікантності.

Вбрання вона доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорним пальтом. У руці Голден несла чорну сумку, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аманда була у хорошому настрої. Побачивши фотографів, вона мило їм усміхнулася.

А на червоних доріжках Голден теж має ефектний вигляд. Нещодавно вона відвідала церемонію вручення нагород Variety Club Showbusiness Awards. Для заходу ведуча обрала ефектну сукню з атласу смарагдового відтінку. Вбрання мало корсетний верх із декольте у формі серця.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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