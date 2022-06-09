У сукні з прозорими вставками: Дженніфер Лопес вибрала дуже ефектне вбрання для світського виходу

У сукні з прозорими вставками: Дженніфер Лопес вибрала дуже ефектне вбрання для світського виходу

Дженніфер вміє вибирати вбрання, яке зрештою стає сенсацією.

Суперзірка з'явилася вчора, 8 червня, перед камерами фотографів у розкішній чорній сукні від бренду Tom Ford. Вбрання було виконане з розкішного чорного оксамиту та прозорих вставок, які демонстрували гарну фігуру Дженніфер.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Образ знаменитість доповнила діамантовими сережками-краплями, зачіскою "мальвінкою", чорним клатчем та босоніжками на високих підборах. Звичайно ж, на безіменному пальці Джей Ло красувалася обручка із зеленим діамантом, яку їй подарував Бен Аффлек.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

У цьому ефектному образі Лопес, який точно запам'ятовується, з'явилася під час відкриття фестивалю Tribeca в Нью-Йорку, де відбулася прем'єра її документального фільму "Дженніфер Лопес: Шоу тільки починається". У цьому документальному фільмі зірка ділиться одкровеннями про свою різнобічну кар’єру та тиск, що супроводжує життя в центрі уваги.

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