У сукні з прозорими вставками: зірка Victoria's Secret Сара Сампайо на галавечорі в Італії

Португальська топмодель, яка прославилася своєю участю у показах бренду білизни Victoria's Secret, стала однією з гостей заходу в Італії.

Сара Сампайо відвідала у суботу благодійний захід організований Unicef для збору коштів дітям, які постраждали від війни. Ця подія включала вечерю, концерт та живий аукціон предметів розкоші та вражень. Цього року внаслідок торгів вдалося зібрати понад 8 мільйонів доларів.

Перед камерами Сара з'явилася у розкішній чорній сукні з прозорими вставками та ефектними мереживом. Автором цього вбрання є ліванський модельєр Зухаїр Мурад, відомий своїми романтичними та розкішно прикрашеними вбраннями.

Образ модель доповнила чорними босоніжками, макіяжем з червоною помадою на губах і декількома прикрасами серед яких були великі золоті сережки і кілька каблучок на пальцях.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Днем раніше дівчину помітили на прогулянці в дуже романтичному образі — ніжній білій сукні у квітковий принт від New Arrivals, яку вона поєднала з босоніжками зі шнурівкою та знаменитою білою сумкою Chanel.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Виступила на концерті перед знаменитими гостями Дженніфер Лопес, а серед гостей були помічені Джеймі Фокс, Джаред Лето, Мей Маск, Софія Карсон, Фріда Аасен із чоловіком, Аліна Байкова.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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