У сукні з прозорою спідницею: Емма Стоун сяяла у незвичайному вбранні під час прем'єри серіалу

Вбрання було лаконічним, але прозорість додавала йому нотку пікантності.
Лауреатка "Золотого глобуса" - акторка Емма Стоун - прикрасила чергову червону доріжку, оскільки з'явилася на прем'єрі свого нового проєкту — чорної комедії "Прокляття". Захід відбувся у Театрі образотворчих мистецтв у Беверлі-Гіллз.
Емма зіграла у шоу головну роль, а також є співпродюсеркою серіалу разом зі своїм чоловіком Дейвом Маккері через їхню компанію Fruit Tree Productions. На презентації вона привернула увагу, оскільки позувала фотографам у чорній сукні з частково прозорою спідницею та тонкими бретельками від бренду Givenchy.
Вбрання є частиною колекції весна-літо 2024 і для Стоун його трохи змінили і зробили закритішим - оригінальна версія практично повністю прозора. Сукня також мала тонкі бретельки, а на декольте його прикрашала невелика чорна троянда з тканини. Образ вона доповнила чорними капроновими колготками, туфлями на підборах, а також лаконічною зачіскою та макіяжем. Образ привернув увагу, адже вперше за тривалий час вона одягла щось окрім Louis Vuitton.
Серіал розповідає про пару телеведучих, які намагаються запустити нове шоу "Філантропія", а також налагодити сімейне життя.
Читайте також:
- У халаті зі стразами та на шпильках: Емма Стоун у стильному луку від Louis Vuitton вийшла на червону доріжку
- Дивний дизайн, але гарний відтінок: акторка Емма Стоун здивувала вибором сукні
- З чокером-квіткою на шиї та у прозорій сукні: Емма Стоун з'явилася на прем'єрі фільму