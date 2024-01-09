У сукні з прозорою спідницею: Емма Стоун сяяла у незвичайному вбранні під час прем'єри серіалу

Вбрання було лаконічним, але прозорість додавала йому нотку пікантності.

Лауреатка "Золотого глобуса" - акторка Емма Стоун - прикрасила чергову червону доріжку, оскільки з'явилася на прем'єрі свого нового проєкту — чорної комедії "Прокляття". Захід відбувся у Театрі образотворчих мистецтв у Беверлі-Гіллз.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Емма зіграла у шоу головну роль, а також є співпродюсеркою серіалу разом зі своїм чоловіком Дейвом Маккері через їхню компанію Fruit Tree Productions. На презентації вона привернула увагу, оскільки позувала фотографам у чорній сукні з частково прозорою спідницею та тонкими бретельками від бренду Givenchy.

Вбрання є частиною колекції весна-літо 2024 і для Стоун його трохи змінили і зробили закритішим - оригінальна версія практично повністю прозора. Сукня також мала тонкі бретельки, а на декольте його прикрашала невелика чорна троянда з тканини. Образ вона доповнила чорними капроновими колготками, туфлями на підборах, а також лаконічною зачіскою та макіяжем. Образ привернув увагу, адже вперше за тривалий час вона одягла щось окрім Louis Vuitton.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Серіал розповідає про пару телеведучих, які намагаються запустити нове шоу "Філантропія", а також налагодити сімейне життя.

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