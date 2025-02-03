У сукні з прозорою спідницею: Шакіра продемонструвала ноги на музичній премії

Гламурна світська церемонія відбулася в Каліфорнії та запам'яталася яскравими виступами та вбраннями зірок.

У Лос-Анджелесі відбулася 67-а церемонія вручення музичних нагород "Греммі" — однієї з головних премій у світі. Серед гостей заходу була колумбійська співачка Шакіра.

Шакіра / Фото: Associated Press

48-річна акторка вийшла на червону доріжку церемонії в ефектній чорно-помаранчевій сукні від бренду Etro креативного дизайну. Річ у тому, що верхня її частина являла собою боді помаранчевого кольору, а ось спідниця була повністю прозорою, мереживною і розшитою бісером з лелітками. Ефектна спідниця повністю відкривала ноги Шакіри.

Образ співачки доповнювали босоніжки на високих підборах, прикраси від Pomellato, макіяж та зачіска з об'ємними кучерями.

Шакіра / Фото: Associated Press

Однак це не всі вбрання співачки, адже також вона вийшла на сцену в ефектному луку з торочкою та стразами, а також станцювала в костюмі з топом і обтислими штанами.

Шакіра / Фото: Associated Press

Шакіра / Фото: Associated Press

Шакіра / Фото: Associated Press

На церемонії Шакіра отримала нагороду в категорії "Найкращий латиноамериканський попальбом", а вручила на сцені їй статуетку ще одна зірка Дженніфер Лопес, з якою та у 2020 року виступала на Супербоулі.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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