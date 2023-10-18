У сукні з прозорою спідницею та декольте: Лілі Аллен сяяла на церемонії в ефектному вбранні

Її сукня була від Philosophy Di Lorenzo Serafini зшита на замовлення.

Британська співачка Лілі Аллен відвідала церемонію вручення премії Glamour Women of the Year Awards 2023, яка відбулася у Лондоні. Цей щорічний захід проводиться журналом Glamour, а премії на ньому вручаються видатним жінкам різних сфер діяльності.

Зірка з'явилася на церемонії у довгій чорній сукні-боді з напівпрозорою спідницею. Вбрання було повністю усипане стразами і мало відверте декольте з галтером.

На спідниці сукні був високий розріз, який дозволяв демонструвати босоніжки на високих платформах.

Лілі Аллен / Фото: Associated Press

Образ Лілі доповнила сумкою-кулею з бісеру, довгим червоним манікюром та великими сережками з діамантами у вухах. Волосся співачка уклала гелем назад і зробила макіяж.

Лілі Аллен / Фото: Associated Press

Також на цій церемонії з'явилася "Русалонька" Голлі Бейлі у чорній мінісукні з квітами на подолі.

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