У сукні з прозорою спідницею та камінням: ефектна Ешлі Робертс вийшла на червону доріжку

Співачка та радіоведуча Ешлі Робертс стала гостею церемонії нагородження премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, що відбулася у концертному залі The Roundhouse у Лондоні.

На захід вона прийшла у ефектному чорному аутфіті від бренду Tayfun Kaba. Вбрання складалося з корсетного боді з драпуванням на грудях і стегнах і верхньої сукні, яка була повністю прозорою.

У сукні були рукавички розшиті великими кристалами і спідниця з розрізом. Образ Ешлі доповнила сатиновими босоніжками, макіяжем зі смоки айс та високою зачіскою.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала її колега з ранкового радіошоу – Аманда Голден. Зірка прийшла в мінісукні від бренду Celia Kritharioti з пікантним декольте та драпуванням на спідниці.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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