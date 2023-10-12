Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з прозорою спідницею та камінням: ефектна Ешлі Робертс вийшла на червону доріжку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
231
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з прозорою спідницею та камінням: ефектна Ешлі Робертс вийшла на червону доріжку

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Зірка підкреслила стрункі ноги незвичайним та сексуальним вбранням.

Співачка та радіоведуча Ешлі Робертс стала гостею церемонії нагородження премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, що відбулася у концертному залі The Roundhouse у Лондоні.

На захід вона прийшла у ефектному чорному аутфіті від бренду Tayfun Kaba. Вбрання складалося з корсетного боді з драпуванням на грудях і стегнах і верхньої сукні, яка була повністю прозорою.

У сукні були рукавички розшиті великими кристалами і спідниця з розрізом. Образ Ешлі доповнила сатиновими босоніжками, макіяжем зі смоки айс та високою зачіскою.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала її колега з ранкового радіошоу – Аманда Голден. Зірка прийшла в мінісукні від бренду Celia Kritharioti з пікантним декольте та драпуванням на спідниці.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
231
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація