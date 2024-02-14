У сукні з прозорою спідницею та pодіаком: Дженніфер Лопес сяяла на презентації свого фільму

Артистка мала надзвичайний вигляд у вбранні з астрологічними мотивами.
54-річна Дженніфер Лопес була вчора, 13 лютого, зіркою вечора, оскільки в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі відбулася презентація її музичного фільму This Is Me... Now: A Love Story ("Це я… зараз: Історія кохання" ).
Її фільм – це музичне та візуальне переосмислення життєвих подій артистки, які надихнули її на вихід майбутнього альбому This Is Me…Now, який стане продовженням її альбому 2002 This Is Me…Then.
На презентації Лопес з'явилася вже традиційно зі своїм чоловіком Беном Аффлеком. Пара позувала перед камерами, обійнявшись і усміхаючись одне одному.
Одягнула Дженніфер на цей грандіозний захід розкішну сукню-бюстьє з кутюрної колекції осінь-зима 2022 від Модного дому Zuhair Murad. Вона характерна тим, що була у вигляді оксамитового боді з декольте-серцем і глибоким декольте. Також у вбрання була напівпрозора довга спідниця зі шлейфом, яку прикрашала аплікація стразами, лелітками та камінням у вигляді знаків зодіаку та зірок.
Доповнювали лук акторки туфлі на платформі, чорний клатч, елегантне укладання локонами, прикраси з діамантами, а також незвичайний макіяж, виконаний блискучими тінями та чорним каялом.
Не минулося на заході і без романтики, адже Дженніфер та Бен виходячи з автомобіля та прямуючи на презентацію поцілувалися на публіці і цей момент потрапив на фото.
Нагадаємо, що у фільмі артистка з'явиться у сукні з фірмовими серцями від українського дизайнера Івана Фролова. Раніше кліп на пісню Cant Get Enough презентували на YouTube.
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