У сукні з прозорою спідницею та pодіаком: Дженніфер Лопес сяяла на презентації свого фільму

54-річна Дженніфер Лопес була вчора, 13 лютого, зіркою вечора, оскільки в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі відбулася презентація її музичного фільму This Is Me... Now: A Love Story ("Це я… зараз: Історія кохання" ).

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Її фільм – це музичне та візуальне переосмислення життєвих подій артистки, які надихнули її на вихід майбутнього альбому This Is Me…Now, який стане продовженням її альбому 2002 This Is Me…Then.

На презентації Лопес з'явилася вже традиційно зі своїм чоловіком Беном Аффлеком. Пара позувала перед камерами, обійнявшись і усміхаючись одне одному.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Одягнула Дженніфер на цей грандіозний захід розкішну сукню-бюстьє з кутюрної колекції осінь-зима 2022 від Модного дому Zuhair Murad. Вона характерна тим, що була у вигляді оксамитового боді з декольте-серцем і глибоким декольте. Також у вбрання була напівпрозора довга спідниця зі шлейфом, яку прикрашала аплікація стразами, лелітками та камінням у вигляді знаків зодіаку та зірок.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Доповнювали лук акторки туфлі на платформі, чорний клатч, елегантне укладання локонами, прикраси з діамантами, а також незвичайний макіяж, виконаний блискучими тінями та чорним каялом.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Не минулося на заході і без романтики, адже Дженніфер та Бен виходячи з автомобіля та прямуючи на презентацію поцілувалися на публіці і цей момент потрапив на фото.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у фільмі артистка з'явиться у сукні з фірмовими серцями від українського дизайнера Івана Фролова. Раніше кліп на пісню Cant Get Enough презентували на YouTube.

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)