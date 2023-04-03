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У сукні з прозорою спідницею та розсипом страз: Пріянка Чопра на світському заході з чоловіком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні з прозорою спідницею та розсипом страз: Пріянка Чопра на світському заході з чоловіком

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Акторка мала дуже гламурний вигляд.

Уродженка Індії – акторка та модель Пріянка Чопра – повернулася на батьківщину, щоб відвідати урочисте відкриття Культурного центру Ніти Мукеш Амбані у Мумбаї.

На захід зірка прийшла зі своїм чоловіком Ніком Джонасом, а вбрання обрала таке, що у всіх перехопило подих. На Пріянці була сукня від бренду Elie Saab з кутюрної колекції осінь-зима 2022 року.

Сукня мала корсетний верх без бретельок, була повністю усипана блискучими стразами, а декольте сукні виконано у формі серця. Спідниця була прозорою, трохи прикрашеною стразами та зі шлейфом. Доповнювала вбрання накидка з аплікацією у вигляді шовкових пелюсток у ніжно-кремовому відтінку, пришитих вздовж плечей та коміра. Волосся Чопра зібрала у високу зачіску, зробила ніжний макіяж, а також завершила свій вечірній лук коштовностями та босоніжками на високих підборах.

Приянка Чопра / © Associated Press
Приянка Чопра / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1080
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