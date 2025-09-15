У сукні з прозорим верхом: Кетрін Зета-Джонс приголомшила всіх ефектним вбранням на церемонії

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася 77-та церемонія вручення телевізійної премії «Еммі». На червону доріжку вийшли зірки популярних серіалів, серед яких була акторка Кетрін Зета-Джонс, зігравша в гучному проєкті «Венздей».

Зірка обрала вбрання чорного кольору від молодого американського бренду Yara Shoemaker. Це була довга сукня-бюстьє, що підкреслювала фігуру Кетрін, оскільки вона була обтислою, а також мала ефектну родзинку — у верхній частині була напівпрозорою, оздобленою вишивкою та бісером. Спідниця ж у вбрання була повністю розшита чорним бісером.

Кетрін Зета-Джонс доповнила вечірній лук макіяжем у коричневій гамі, прикрасами з діамантами і легким укладанням з локонами.

Під час церемонії вона вийшла на сцену з колегою Дженною Ортегою, щоб вручити нагороду за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі, яку здобула акторка Кетрін Ланаса за роль медсестри в серіалі «Лікарня Пітт».

Кетрін Ланаса — американська акторка, хореографка і колишня балерина. Вона сяяла на церемонії в блакитному вбранні від Jason Wu і прикрасах від Fred Leighton. Для 58-річної акторки ця «Еммі» стала першою.

